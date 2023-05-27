العراق.. القبض على أحد أخطر العناصر الإرهابية فى بغداد

وكالات

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقى، الجمعة، إلقاء القبض على أحد أخطر العناصر الإرهابية فى بغداد.

وقال جهاز المخابرات في بيان إنه بناء "على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية استمرت لأشهر تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقى من إلقاء القبض على أحد أخطر عناصر داعش الإرهابي فيما يسمّى ولاية الجنوب والصادرة بحقة مذكرة قبض وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأوضح أن "الإرهابي إنضم لعصابات داعش في العام 2014 وعمل بصفة مقاتل ضمن ما تسمى كتيبة أسامة بن لادن واشترك في عدة معارك ضد القوات الأمنية في مناطق (جرف النصر، والفلوجة، والموصل) وعمل آمرا لعدة مفارز ارهابية أبرزها آمر مفرزة نصب العبوات الناسفة في (ولاية نينوى)، ثم أصبح مسؤولا عن توزيع الكفالات على عناصر التنظيم في (ولاية الجنوب) حتى تم إلقاء القبض عليه جنوب بغداد بالتنسيق مع القطاعات الماسكة للأرض من الفرقة ١٧/ الجيش العراقي، ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".