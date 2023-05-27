السيطرة على حريق محدود في الجهة الخلفية لمحكمة الأقصر دون خسائر أو مصابين

الأقصر - أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم السبت، في الجهة الخلفية لمحكمة الأقصر، وذلك دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارا من أمن محكمة الأقصر بشارع خالد بن الوليد، يفيد بتصاعد ألسنة اللهب في الجهة الخلفية للمحكمة والتي يوجد بها قاعات الجلسات، وانتقلت على الفور 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده للغرف والقاعات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما أصيب 3 سيدات في انقلاب سيارة أجرة داخل مصرف بين قريتي الدقيرة وكومير بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقلهن لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطارا من الأهالي يفيد بإنزلاق سيارة أجرة كبود في مصرف بين قريتي الدقيرة وكومير بمدينة إسنا، والسيارة تحمل أرقام "3679 ص ق ن" إسنا السباعية، مما أسفر عن إصابة كل من "بدريه. ع. ح" 40 سنة مقيمة بالسباعية، و"رضيه.ع.ع" 45 سنة مقيمة بالسباعية، و"نادية. أ. س" 35 سنة مقيمة بالسباعية، جميعهم مصابات بكدمات وسحجات وجروح، وتم نقلهم لمستشفي طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.