"السورى للزلازل": 9 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة

وكالات

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل محطاته لـ 9 هزات أرضية ضعيفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، علما أنها قدّرت بأقل من 4 درجات على مقياس ريختر.

وبيّن المركز في بيان له أن من الهزات المسجلة، 5 هزّات شمال غرب اللاذقية، وعلى بعد من 40 إلى 43 كيلومتراً، وبقدر يتراوح بين 2.2 و3.7 درجات، وهزّة شمال شرق لبنان بقدر 1.6 درجة، وهزّة جنوب القنيطرة بـ 17 كيلومتراً بقدر 1.8 درجة، وهزّتان في البر التركي أكبرهما بقدر 3.9 درجات.

كما أكد المركز في إعلانه أن جميع هذه الهزّات من حيث العدد والموقع والقدر، تندرج ضمن الاحتمال المتوقع لها حسب الدراسات المعدّة في إطار المركز.

يُذكر أن زلزالين بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية.

وفي المجمل توفي أكثر من 57 ألف شخص في البلدين.