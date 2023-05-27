السعودية: وصول أكثر من 19 ألف حاج بنجلاديشى للمملكة

إيمان حنا

وصل إلى المملكة العربية السعودية، حتى مساء أمس الجمعة، إجمالي 19150 حاجاً بنجلاديشياً لأداء فريضة الحج، في حين صدر أكثر من 50 ألف تأشيرة لحجاج بنجلاديش حتى اليوم السبت. وفق "سبق".