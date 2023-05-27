السجن 5 سنوات للمتهم بالشروع في قتل زوجته بالجيزة لشكه في سلوكها

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة زوج بالسجن 5 سنوات، لاتهامه ب الشروع في قتل زوجته بسبب شكه في سلوكها في بولاق الدكرور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم شرع في قتل المجني عليها س.غ عمدا مع سبق الإصر والترصد وعقد العزم على إزهاق روحها، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضاً، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا محدثا إصابتها الموصوفه بالتقرير الطبي، إلا أنه قد خاب إثر جريمته لأمر لا دخل لإرادته فيه، واقترنت بتلك الجريمة جريمة حيازة سلاح أبيض "سنجة" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وقالت المجني عليها في التحقيقات، إنه يوم الواقعة نشبت بينها وبين زوجها مشادة كلامية تطورت لقيام المتهم بالتعدي عليها ضربا مستخدما سلاح أبيض، قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي.

وكشفت التحريات، أنه بناء على بلاغ من شقيق المجني عليها مفاده قيام المتهم بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض، قام باستدعاء المتهم والذي حضر وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة حسبما قررت الأولى.

وأقر المتهم في التحقيقات، بارتكاب الواقعة حسبما جاء بشهادة المحني عليها وذلك لتشككه في سلوكها وأن قصده من ارتكابها هو الخلاص منها، كما أقر بالسلاح المتحفظ عليه أنه المستخدم في الواقعة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف على المجني عليها تبين أن إصابات بالطرف العلوي الأيسر كانت في الأصل ذات طبيعة قطعية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة أياً كان نوعها، واصاباتها جائزة الحدوث من مثل التعدي بالضرب بسنجة أو ما في حكمها وعلى النحو الوارد بالأوراق وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.