السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج الحشيش فى مدنية مصر

كتب أحمد حسني

قضت الدائرة 28 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج المخدرات بمدينة نصر بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 759 لسنة 2022 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، أحرزوا وحازوا بقصد الإتجار والتعاطي جوهر مخدر "الحشيش".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم أحرزوا بغير ترخيص سلاح أبيض "كتر"، وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أنه خلال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهمين وبحوزتهم سلاح أبيض - كتر - ويتبادلان فيما بينهم سيجارة مشتعلة، وبضبطهم وتفتيشهم عثر بحوزتهم 19 قطعة من مخدر الحشيش.