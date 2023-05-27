الدفاع الروسية تكرم طاقم سفينة "إيفان خورس" بعد الاعتداء عليها في البوسفور

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كرمت وزارة الدفاع الروسية أفراد طاقم سفينة "إيفان خورس" الحربية، الذين تصدوا لهجوم من قبل زوارق مسيرة أوكرانية في منطقة البوسفور مؤخرا.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم السبت:"عادت سفينة "إيفان خورس" الحربية إلى ميناء سيفاستوبول بالقرم بعد مزاعم أوكرانية بإصابتها".

وأضاف البيان:" لقد تم تكريم الطاقم العسكري للسفينة، الذي تصدى لهجوم بزوارق مسيرة في منطقة البوسفور".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الأربعاء الماضي أن نظام كييف هاجم السفينة "إيفان خورس" التابعة للبحرية الروسية بسفن مسيرة في منطقة مضيق البوسفور، مشيرة إلى أن طاقم السفينة صد الهجوم بنجاح.

وأكدت الوزارة أن السفينة الروسية تمكنت من تدمير جميع الزوارق المسيرة بنيران أسلحة عادية وتواصل الآن أداء مهامها، موضحة أنه بعد الهجوم الإرهابي على خطوط الغاز "السيل الشمالي" يقوم الأسطول الروسي بحماية هذه الخطوط.

وسفينة "إيفان خورس"، هي سفينة استطلاع متوسطة الحجم، مصممة لتوفير الاتصالات ومراقبة الأسطول والقيام بإجراءات استخباراتية إلكترونية

وإدارة الحرب إلكترونية.وتبلغ حمولتها حوالي أربعة آلاف طن، وطولها نحو 100 متر. ويصل مدى إبحارها أكثر من ثمانية آلاف ميل بحري، وانضمت إلى أسطول البحر الأسود الروسي عام 2018.