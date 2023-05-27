اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

السبت، 27 مايو 2023 01:06 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه حملات أمنية، أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الشرقية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً).
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

مخدرات

حملات امنيه

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية



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