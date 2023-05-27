اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مايو 2023 11:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية في القاهرة تنظم زيارة لطلاب مدرسة لإحدى وحدات الإطفاء

السبت، 27 مايو 2023 11:28 ص
الحماية المدنية في القاهرة تنظم زيارة لطلاب مدرسة لإحدى وحدات الإطفاء الحماية المدنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم زيارة لعدد من طلاب إحدى المدارس بالقاهرة إلى (وحدة إطفاء الشروق بإدارة الحماية المدنية)، حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
 
ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة، والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن، وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس، لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الأمنى لكافة فئات وأطياف المجتمع لاسيما التواصل مع النشء بإعتباره نواة الأسرة والمجتمع.
 

مديرية أمن القاهرة

وحدة إطفاء الشروق

الحماية المدنية

وزارة الداخلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة