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الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شقة وعقار

السبت، 27 مايو 2023 11:03 ص
الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شقة وعقار حريق- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع محمد إسماعيل بمنطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.
 
كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منور عقار فى النوبى بمنطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منور عقار فى منطقة الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.
 
 
 
 
 
 
 
 

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