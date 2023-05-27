الحبس عامين لمتهمين تعديا على سيدة وابنتها داخل أتوبيس نقل عام

قضت الدائرة 30 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالتعدى على سيدة وابنتها داخل أتوبيس نقل عام فى التجمع الخامس، بالحبس لمدة عامين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال، ومحمد أحمد عبد المالك، وأمانة سر محمد طه.

وجاء فى أمر إحالة القضية رقم 9866 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، أن المتهمان تعدا على المجنى عليهما فى مكان عام، حافلة نقل عام. كما أسندت النيابة العامة للمتهم الأول، أنه تعدى على المجنى عليها بأن باغتها حال استقلالها حافلة النقل العام على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين، أنهما سبا المجنى عليها بالألفاظ الواردة بالتحقيقات لخدش حيائها على النحو الوارد فى أوراق القضية.