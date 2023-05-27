الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمتهم بتزوير محررات رسمية

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية بالحبس سنة مع الشغل وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وأمرت المحكمة بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الاحالة قيام المتهم وآخرين بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي 5 عقود لاعب كرة قدم محترف مبصومين بخاتمي الاتحاد المصري لكرة القدم ، وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه انشائها علي غرار المحررات الرسمية الصحيحة التي تصدر عن تلك الجهة، وساعدوه علي ذلك بأن أمدوه بالبيانات المزورة المراد إثباتها فقام بملء بياناتها وبصمها بأختام مقلدة علي غرار الأختام الصحيحة لجهات حكومية مذيلا آخرها بتوقيع عزاه زورا الي الموظف المختص فتمت الجريمة بناءا علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.