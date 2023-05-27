اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مايو 2023 02:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"التعاون الإسلامى" تدين الهجوم على قوات حفظ السلام للاتحاد الأفريقى فى الصومال

السبت، 27 مايو 2023 01:12 م
"التعاون الإسلامى" تدين الهجوم على قوات حفظ السلام للاتحاد الأفريقى فى الصومال الأمين العام للمنظمة
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الذي تعرضت له القوات الأوغندية لحفظ السلام المنتشرة في منطقة بولو مرير بالصومال ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "اتميس". وفق بيان للمنظمة.

 
وأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية النكراء. وتقدم بتعازيه لأسر الضحايا وللحكومة الأوغندية والاتحاد الأفريقي، راجيا الشفاء العاجل للمصابين.
 
وجدّد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ودعمها لجهود الحكومة الصومالية في التصدي له ومكافحته وجهود الاتحاد الأفريقي في تعزيز السلم والاستقرار في الصومال

التعاون الاسلامى

اخبار منظمة التعاون الاسلامى

الصومال

اخبار الصومال



الموضوعات المتعلقة

واشنطن تدين هجوم حركة الشباب على قوات حفظ السلام الإفريقية في الصومال

السبت، 27 مايو 2023 10:08 ص

أمريكا توسع نطاق عقوباتها ضد قادة حركة الشباب بالصومال

الخميس، 25 مايو 2023 12:17 م

مفوضية اللاجئين: أكثر من مليون شخص نزحوا داخليا فى الصومال خلال 130 يوما

الأربعاء، 24 مايو 2023 03:51 م

فيضانات عارمة بعد جفاف شديد.. التغيرات المناخية تعصف بالصومال.. الأمم المتحدة: تشرد نصف مليون شخص وسط البلاد ومصرع 22.. وغزو الجراد يهدد الأمن الغذائى للملايين.. الفاو: عدد الجوعى قد يرتفع لنصف مليون نسمة

الأربعاء، 24 مايو 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة