التصريح بدفن جثتى عاملين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار فى أبو النمرس

كتب ــ أحمد إسماعيل

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن عاملين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار فى أبو النمرس، وذلك عقب مناظرة الجثتين، وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري على الجثث وإعداد تقرير بالوفاة، وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

لقى عاملان مصرعهما خلال التنقيب عن الآثار داخل منزل بأبوالنمرس، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخصين داخل منزل فى أبو النمرس، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن عاملين انهارت عليهما حفرة خلال التنقيب عن الآثار، ما أسفر عن مصرعهما، وتم انتشال الجثتين، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر.