اليوم السابع
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التحقيق فى واقعة إصابة طالب بـ"آداب المنصورة" بـ4 طعنات نافذة بيد آخر بالهندسة

السبت، 27 مايو 2023 02:57 م
التحقيق فى واقعة إصابة طالب بـ"آداب المنصورة" بـ4 طعنات نافذة بيد آخر بالهندسة حملة أمنية - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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  أصيب طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة، بـ 4 طعنات نافذة على يد طالب بكلية الهندسة بالمنصورة، أثناء تواجد المصاب أمام كلية المتهم داخل الحرم الجامعى.

 

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أمن جامعة المنصورة الى مأمور قسم أول المنصورة، بقيام طالب بكلية الهندسة، بالتعدى على طالب من كلية الآداب يدعى م ا ومقيم بقرية نشا التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، وذلك أثناء تواجد الأخير أمام كلية الهندسة، ووجه له 4 طعنات نافذة.

 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة طالب آداب بـ 4 طعنات نافذه، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتم التحفظ عليه من قبل أمن الجامعة، ولم يتم معرفة سبب التعدى حتى الآن، وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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