التأمينات: ميكنة تقديم الخدمات لأصحاب المعاشات إلكترونيا

كتب مدحت وهبة

شاركت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في فعاليات المنتدى الإفريقي للضمان الاجتماعي بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار والذي نظمته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي " الإيسا " بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي وسط مشاركة أكثر من 30 دولة إفريقية وبمشاركة 47 هيئة تأمينات اجتماعية وضمان اجتماعي.

و ضم المنتدى متحدثين رفيعي المستوى من مؤسسات الضمان الاجتماعي الأفريقي والمنظمات الدولية لأكثر من 400 مشارك للتواصل وتحديد الحلول الإستراتيجية والعلمية لتحديات نظم التأمين الاجتماعي في إفريقيا

وأشار اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أثناء استعراض التجربة المصرية في إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر بجلسة القمة الإقليمية إلى أن القيادة السياسية في مصر تضع ملف الحماية الاجتماعية علي رأس أولوياتها وتعمل علي إتاحة كافة سبل الدعم اللامحدود لتطوير هذا الملف منذ عام 2014 وسط متابعة حثيثة لحظية للوصول إلى تحقيق حماية اجتماعية حقيقة لكافة طوائف الشعب المصري بما يتواكب مع رؤية مصر 2030 مما جعل من مصر نموذجا للعديد من دول الجوار ومقصدا لتبادل الخبرات والتجارب في ملف الحماية الاجتماعية.

وتابع عوض أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال مشاركتها الأولى في المسابقة التي تنظمها " الإيسا " قد حصدت جائزة التميز الخاصة بالابتكار وشهادة التقدير مع تنويه خاص في موضوع تحسين المعاشات في وقت الأزمات كما حصلت الهيئة على أربع شهادات تقدير في موضوعات الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي‘ ميكنة المدفوعات والمصروفات، ميكنة تقديم الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وبوابة مصر الرقمية، الإصلاح التشريعي لمنظومة التأمينات الاجتماعية.

واشار الىُ أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد نجحت في تحقيق منظومة الشمول المالي لكافة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والبالغ عددهم ما يقارب 11 مليون مواطن