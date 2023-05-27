اليوم السابع
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الأوقاف: افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة المقبل منها 7 جديدة

السبت، 27 مايو 2023 07:53 م
الأوقاف: افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة المقبل منها 7 جديدة افتتاح مساجد
كتب لؤى على

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تفتتح وزارة الأوقاف ( 8 ) مساجد يوم الجمعة الموافق 2 / 6 / 2023م، منها ( 7 ) مساجد جديدة  أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1163 ) مسجدًا منها ( 939 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 224 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
1. الكبير – الشبلي - الجمالية
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
2. عزبة صديق – صفط الحرية – إيتاي البارود
3. النور – بشير أغا - الرحمانية
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
4. عبده – عزبة عبده – الورق – سيدي سالم
5. التقوى – عقلة القبلية – سيدي سالم غرب 
 
 
 
 
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
6. القبلي – قرية الرهاوي – منشأة القناطر
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
7. التوحيد – الفاروقية –  بنها أول
ثانيًا: مساجد الصيانة: 
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
1. الرشايدة – الحلفاية  قبلي – نجع حمادي
 
 
 

افتتاح مساجد

افتتاح مسجد

مسجد

مساجد



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