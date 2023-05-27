اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مايو 2023 05:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اعترافات لص المحال التجارية بالموسكى: بسرقها بأسلوب كسر الأقفال والدرج

السبت، 27 مايو 2023 04:00 ص
اعترافات لص المحال التجارية بالموسكى: بسرقها بأسلوب كسر الأقفال والدرج حبس- أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بسرقة المحال التجارية منطقة الموسكى، أنه يعتمد على أسلوب كسرالأقفال والدرج فى تنفيذ جرائمه.
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الموسكي، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
 
وتمكنت الأجهزة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بقيامه بسرقة مبلغ مالى من مكتب ملابس كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل والدرج" باستخدام "عتلة حديدية ومفك" وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وكذا الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

سرقة

جرائم سرقة

عقوبة السرقة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة