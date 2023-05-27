اعترافات لص المحال التجارية بالموسكى: بسرقها بأسلوب كسر الأقفال والدرج

كتب سليم على

اعترف عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، ب سرقة المحال التجارية منطقة الموسكى، أنه يعتمد على أسلوب كسرالأقفال والدرج فى تنفيذ جرائمه.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الموسكي، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وتمكنت الأجهزة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بقيامه بسرقة مبلغ مالى من مكتب ملابس كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل والدرج" باستخدام "عتلة حديدية ومفك" وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وكذا الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.