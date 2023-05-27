إغلاق ميناء العريش نتيجة العواصف الترابية على مناطق سيناء الساحلية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إغلاق ميناء العريش البحرى، نظرا للظروف الجوية الغير مستقرة التى سادت محافظة شمال سيناء.

وأوضحت مصادر بميناء العريش البحرى، أنه سيتم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، ليستقبل عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.

وشهدت شمال سيناء اليوم أجواء غير مستقرة حيث نشطت الرياح الشديدة المثيرة للغبار والأتربة بمختلف مناطق المحافظة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وتم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.