إغلاق موانى السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر ، إغلاق موانى السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام الساعة السادسة مساءً نظرًا لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 28 عقدة جنوبية وارتفاع الامواج ما بين 3-4 متر وحالة البحر مضطربة جدًا.

كما أكدت أن تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

واصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية.

كذلك تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .