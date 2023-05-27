إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة خلال الأسبوع الجارى

كتبت - مرام محمد

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بالتزامن مع انتهاء الامتحانات وبدء إعلان النتيجة في بعض المحافظات.

وفي هذا الإطار، أوضح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة بلغ حوالي 188 ألف طالب وطالبة تم تقسيمهم على 686 لجنة وعدد 2 لجنة للحالات الخاصة على مستوى المحافظة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وراعت الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم، منوها بأن أعمال التصحيح تتم أولا بأول مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات.

وأشار إلى أنه يتم حاليا مراجعة وتصحيح أوراق الامتحانات، وفور الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سيتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول على النتيجة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدا إعلانها خلال الأسبوع الحالي.

الجدير بالذكر أن مدارس محافظة الجيزة، بدأت اليوم السبت، إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، وذلك في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس.