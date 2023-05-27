اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة

السبت، 27 مايو 2023 10:57 ص
إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم السبت، إثر تصادم  سيارتى ميكروباص وملاكى بمركز بدر بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة 

وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص  بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي ملاكى وميكروباص بالقرب من مفارق التحرير دائرة مركز بدر. 
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بمركز بدر لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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