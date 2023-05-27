إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم السبت، إثر تصادم سيارتى ميكروباص وملاكى بمركز بدر بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة