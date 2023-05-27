إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم في حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" على طريق أسيوط الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة إطسا، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ أن حادث طريق أسيوط الصحراوى اليوم أسفر عن إصابة كل من أحمد محمود طه (17 سنة)، وأحمد سيد على (28 سنة)، وأحمد حافظ (19 سنة)، ومحمد حسن (18 سنة)، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم فى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبى عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل منهم بحسب إصابته.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.