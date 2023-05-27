إصابة 3 سيدات في انقلاب سيارة داخل مصرف نتيجة تقلبات الطقس في الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أصيب 3 سيدات في انقلاب سيارة أجرة داخل مصرف بين قريتي الدقيرة وكومير بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقلهن لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطارا من الأهالي يفيد بإنزلاق سيارة أجرة كبود في مصرف بين قريتي الدقيرة وكومير بمدينة إسنا، والسيارة تحمل أرقام "3679 ص ق ن" إسنا السباعية، مما أسفر عن إصابة كل من "بدريه. ع. ح" 40 سنة مقيمة بالسباعية، و"رضيه.ع.ع" 45 سنة مقيمة بالسباعية، و"نادية. أ. س" 35 سنة مقيمة بالسباعية، جميعهم مصابات بكدمات وسحجات وجروح، وتم نقلهم لمستشفي طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

فيما شهدت مدينة الأقصر، مساء اليوم السبت، للمرة الثانية هطول خفيف للأمطار مع غيوم كثيفة تنتشر في السماء، حيث أعلنت محافظة الأقصر، عن رفع درجة الإستعداد القصوى على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بناءاً على تقرير هيئة الأرصاد الجوية وذلك حتى تحسن الأحوال الجوية.

وأكدت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تقرر رفع درجة الإستعداد بين كافة المديريات والجهات المعنية مع حالة انعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لتلقى أي بلاغات محتملة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

كما أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة، حيث قام مجلس مركز ومدينة الزينية بالتعامل الفوري مع حالة سقوط شجرة على الطريق الزراعي الشرقي مصر أسوان وتم رفعها على الفور لانتظام حركة المرور.