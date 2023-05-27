إصابة 22 طفلا عقرتهم كلاب ضالة أمام مجمع المدارس بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

عقر عدد من الكلاب الضالة، 22 طفلا أمام مجمع المدارس، بمنطقة بشتيل في أوسيم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة، ومستشفى أوسيم، وطارد مسئولي الطب البيطري، 79 كلبا ضالا، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض عدد من الأطفال للعقر أمام مجمع المدارس، بمنطقة بشتيل في أوسيم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين تعرض 22 طفلا للعقر من جانب عدد من الكلاب الضالة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة، ومستشفى أوسيم، والاستعانة بمديرية الطب البيطري، ومطادرة 79 كلبا ضالا بالمنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.