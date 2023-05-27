إصابة شخصين نتيجة تصادم سيارة مع دراجة بخارية فى فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخصان بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارة مع دراجة بخارية بدون لوحات معدنية على طريق الإسماعيلية السويس دائرة مركز فايد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية على طريق الإسماعيلية السويس دائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتى إسعاف برئاسة مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كل من حسين حسن حسين السن 20 عاما مقيم سرابيوم ومصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالساق اليسرى كسر مضاعف باليد اليسرى، ومحمود عبد الكريم إسماعيل 20 عاما مقيم أبو سلطان دائرة مركز فايد مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري جرح قطعي حوالي 10 سم بالركبة اليسرى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.