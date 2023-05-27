أوقاف الأقصر تعلن بيع 7 صكوك أضاحى فى إسنا والزينية والبياضية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن استمرار مبيعات مشروع صكوك الأضاحي بالمديرية لعام 1444 / 2023، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث بلغت المبيعات حتى الآن 7 صكوك فى 3 إدارات أوقاف مختلفة فى إسنا والزينية وديوان المديرية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه نجحت إدارة أوقاف الزينية ببيع عدد 2 صك بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد، وفى إدارة أوقاف إسنا تم بيع عدد 2 صك بقيادة الشيخ حسن الأمير، وفى ديوان المديرية تم بيع 2 صك، وفى إدارة أوقاف البياضية تم بيع عدد 1 صك بقيادة الشيخ محمد مصطفى أحمد، وعليه تم بيع إجمالي 7 من الصكوك فى المشروع، حيث إن صك الأضحية من وزارة الأوقاف يشمل (أضحية – نذر – صدقة)، وتبلغ قيمة الصك 5000 جنيه فى الأضاحي المستوردة، و8000 جنيه فى الأضاحي البلدية.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه يتم توفير الصكوك فى الأماكن التالية:- (ديوان مديرية أوقاف الأقصر ورقم الهاتف 01097143996 - إدارة أوقاف بندر الأقصر رقم الهاتف 01026886365 - إدارة أوقاف البياضية رقم الهاتف 01060290585 – إدارة أوقاف القرنة رقم الهاتف 01067861548 – إدارة أوقاف الطود رقم الهاتف 01110057197 - إدارة أوقاف الزينية رقم الهاتف 01122157140 - إدارة أوقاف إسنا رقم الهاتف 01066322460 - إدارة أوقاف أرمنت رقم الهاتف 01225386479 – إدارة أوقاف حاجر كومير رقم الهاتف 01123399266 – إدارة أوقاف النمسا رقم الهاتف 01118637224 – إدارة أوقاف أصفون رقم الهاتف 01117397799)، كما يمكن للمتبرعين الراغبين في الشراء ارسال رسالة نصية لطلب شراء صك على رقم الواتس اب التالي 01062356548.