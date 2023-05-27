أمطار ورعد وبرق ورياح محملة بالأتربة وطوارئ بحركة الملاحة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، هطول أمطار متوسطة، خاصة على المدن والقرى المطلة على ساحل البحر المتوسط، بطول 120 كيلو بمطوبس وبلطيم ومصيف بلطيم والبرلس، ولمع البرق في سماء المحافظة، وسمع صوت الرعد، كما هبت رياح محملة بالأتربة على مدن وقرى المحافظة.

ولم تتأثر حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس، وانطلقت مراكب الصيد منذ الصباح، في رحلات صيد، ولم تعلن غرفة العمليات بالمحافظة، وميناء الصيد عن تأثر حركة الملاحة بهطول الأمطار.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، متابعة حالة الطقس بمدن وقرى المحافظة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، موجهاً رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصا على سلامتهم.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب البلاد (وسط وجنوب الصعيد ) وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة أحيانا، ومصحوبة بصوت الرعود على مناطق متفرق ، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ويلحظ نشاط لرياح خلال هذه المناطق أيضا، مما يؤدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، وتهطل على السواحل الشمالية الغربية فهي أمطار، ودرجة الحرارة على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية



استمرار هطول الامطار



جانب من هطول الامطار بكفر الشيخ



هطول امطار على مدن كفر الشيخ



هطول امطار بكفر الشيخ



هطول انطار متوسطة بكفر الشيخ



