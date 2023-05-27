ألمانيا ستسحب أنظمة "باتريوت" من سلوفاكيا من أجل حماية قمة الناتو في ليتوانيا

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستسحب بطاريتين من أنظمة "باتريوت"، الصاروخية المضادة للطيران من سلوفاكيا إلى ليتوانيا لحماية قمة الناتو هناك في 11 و12 يوليو المقبل.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية في تغريدة على "تويتر"، الجمعة إنه "بناء على طلب الحلف، ستساهم ألمانيا في حماية قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو عام 2023".

وأوضحت أنه "ستساعد في ذلك قوات البعثة في سلوفاكيا، وسيتم حل فريق العمل المتعدد القوميات للدفاع الجوي والصاروخي".

وأضافت الوزارة أنها ستنقل إلى ليتوانيا أيضا القوات من بولندا، التي كانت تضمن عمل أنظمة الدفاع الجوي في سلوفاكيا المجاورة.

يذكر أن ألمانيا نشرت بطاريتين من أنظمة "باتريوت" في سلوفاكيا عام 2022.