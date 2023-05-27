أطفال شمال سيناء يقبلون على المشاركة فى البرنامج الصيفى بالمساجد

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مساجد مديرية أوقاف شمال سيناء إقبال الأطفال على المشاركة فى البرنامج الصيفى، والذى يقام عقب صلاة الظهر من أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

وقال الشيخ محمود مرزوق مدير أوقاف شمال سيناء، إن البرنامج تنفذه وزارة الأوقاف، تحت إشراف العلماء أئمة المساجد المشاركين في النشاط ويشتمل على ‏محاضرات تثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية ‏وتثقيفية ، مع الحرص على اكتشاف المواهب ‏في مجالات : قراءة القرآن ‏الكريم ، والابتهال الديني ، و طلاقة القراءة ، والثقافة العامة.‏

أضاف أن الفعاليات متواصلة لمدة ثلاثة أشهر وتم توسيع دائرة المساجد بشمال سيناء التي يقام بها النشاط هذا العام إلى 193 مسجد، بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة، وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم.

وأشار إلى أنه يأتي هذا البرنامج إسهامًا من وزارة الأوقاف في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وفي إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وسيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج.

وسبق أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه تم تكريم المتميزين بالمديرية بمكافآت استثنائية من وزارة الأوقاف للمتميزين ( الافضل أداءً)فى تنفيذ الأنشطة الدعوية والعلمية من أئمة المساجد وقيادات الدعوة بشمال سيناء خلال شهر أبريل 2023م.

والمتميزون هم الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وتم تكريمه من وزارة الأوقاف وحصوله على مكافأة التميز ( للأفضل قيادة دعوية) على مستوى المديريات فى تنفيذ الأنشطة الدعوية خلال شهر أبريل 2023، والشيخ محمد سليمان عزام ، إمام وخطيب مسجد النصر، بإدارة أوقاف شرق العريش ، وتم تكريمه وحصوله على مكافأة التميز (للأفضل أداءً) فى النشاط الدعوى (مجلس الإفتاء) خلال شهر أبريل 2023، والشيخ جلال خميس أبو مسلم ، إمام وخطيب مسجد أبو بكر الصديق بالفواخرية، إدارة أوقاف غرب العريش ومن منطقة الوعظ الشيخ أحمد على المحلى محمود، لتكريمهما وحصولهما على مكافأة التميز (للأفضل أداءً) فى النشاط الدعوى ( المنبر الثابت) خلال شهر أبريل 2023، والشيخ محمد محمد محمد شبانة ، إمام وخطيب مسجد الرحمن بالحسنة ومن منطقة الوعظ الشيخ محمود مصطفى محمود مرسي ، لتكريمهما وحصولهما على مكافأة التميز (للأفضل أداءً) فى النشاط الدعوى ( المنبر الثابت) خلال شهر أبريل 2023.

كما أطلقت مديرية أوقاف شمال سيناء مبادرة مكارم الأخلاق بكافة مساجد المحافظة أيام ( الأحد - الإثنين -الثلاثاء -الأربعاء) من كل أسبوع، وهى خاطرة دعوية تتضمن الحديث عن الأخلاق والآداب العامة.



