اليوم السابع
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أبو الغيط يؤكد ضرورة تضافر الجهود لإنقاذ المؤسسات الوطنية السودانية

السبت، 27 مايو 2023 07:22 م
أبو الغيط يؤكد ضرورة تضافر الجهود لإنقاذ المؤسسات الوطنية السودانية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبوالغيط، في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات لمناقشة تطورات الوضع في السودان وذلك اليوم السبت برئاسة الرئيس الأوغندى يوويري موسيفيني رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن وقد شارك في الاجتماع أيضاً كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس غزالي عثمان رئيس جمهورية القمر المتحدة رئيس الاتحاد الأفريقي  وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والسكرتير التنفيذى للإيجاد ورؤساء دول الجوار للسودان.
 
وأكد أبو الغيط خلال كلمته، على أن طبيعة الأزمة في السودان تتطلب ضرورة تضافر الجهود الدولية الجماعية لإنقاذ المؤسسات الوطنية للدولة السودانية ومنع انهيارها وذلك وفقاً لما جاء في الإعلان الختامي لقمة جدة  والقرارات الأفريقية والأممية.
 
وأشار الأمين العام إلى اجتماعات جدة التي بدأت عملها في اوائل الشهر الجاري بين الفرقاء السودانيين وضرورة البناء عليها لإنهاء الأزمة، والالتزام بمخرجاتها حتى الأن  والمتمثلة في الإعلان الإنساني واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد وأهمية العمل على تجديد الهدنة والتوصل إلى اتفاق مستدام لوقف إطلاق النار فى إطار من الحفاظ على سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، و دعم المسار السياسي السوداني الشامل الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني في السلام والأمن والتنمية.
 
وطالب، بمضاعفة الجهود تلبية للاحتياجات الإنسانية الملحة للسكان، والتنسيق الفاعل مع منظمات الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنظمات الأمم المتحدة الإنسانية بالتعاون مع السلطات ذات الصلة، مؤكداً  على اهمية استصحاب الدولة السودانية في اي جهود تبذل التي من شأنها حلحلة الأزمة الحالية.

أحمد أبو الغيط

الجامعة العربية

السودان

الأمم المتحدة



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