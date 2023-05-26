68 ألف طالب وطالبة موزعين على 223 لجنة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدا بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول بمختلف تخصصاتها صناعي ، تجاري ، زراعي ، مزدوج علي مستوي 20 إدارة تعليمية ، بداية من غد السبت 27 مايو الجاري وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو المقبل، حسب الجدول المقرر والمعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الدبلومات الفنية بتخصصاتها المختلفة بلغ 68 الف طالب وطالبة،موزعين علي عدد 223 لجنة علي مستوي 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل أول الوزارة " محمد فؤاد الرشيدي " إلى أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب مضيفا إن جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

مشيرا إلى أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وشدد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول الوزارة علي الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات الوزارية.

والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

أكد أنه اطمئن علي جميع اللجان و أنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب حيث تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف مديرو عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية قـامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت وكذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ .

كما أطمئن علي تجهيزات الاستراحات وتوفير كل سبل الراحة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لإعمال امتحانات الدبلومات الفنية قطاع الزقازيق.