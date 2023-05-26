اليوم السابع
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وكيل تعليم كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى من أداء 30 ألفا و155 طالبا الامتحان

الجمعة، 26 مايو 2023 03:06 م
وكيل تعليم كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى من أداء 30 ألفا و155 طالبا الامتحان جانب من الاجتماع
كفر الشيخ- محمد سليمان

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 تابع  محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية الدور الأول ، بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية،واطمأن إلى حسن سير الامتحانات، بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية من خلال الفيديو كنفرانس، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات، مشدداً عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال وكيل الوزارة، أدى 30 ألفا و150 طالبا وطالبة، بـ66 لجنة عملي، مشيرا إلى أن الامتحانات بدأت يوم 20، وانتهت اليوم 26 مايو الجاري، ويؤدي الطلاب الامتحانات طوال فترة الأسبوع.


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