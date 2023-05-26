وكيل أوقاف الإسكندرية فى جولة مفاجئة بمساجد شرق ووسط

الإسكندرية أسماء على بدر

قام الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم بجولة مرورية مفاجأه على مقر إدارتي أوقاف (شرق - وسط) للاطمئنان على انتظام سير العمل وانضباط العاملين بالادارتين وتقديم الدعم اللازم لهم والشد من أزرهم وقد أكد فضيلته على ضرورة تحري الدقة واعلى درجة الحيطة والحذر عند تحرير المستحقات المالية خصما او صرفا تحصيلا او توريدا حفاظا على المال العام وحقوق الغير.

وأكد فى بيان اليوم على ضرورة تقديم يد العون والمساعدة لجميع العاملين بالإدارة من الأئمة والعمال وتكاتف الجميع لتحقيق الهدف المأمول والثمرة المرجوة.

يذكر أن شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية اليوم الأحد احتفالية المركز الثقافي الإسلامي بمحرم بك بمناسبة تخرج وتكريم دفعة جديدة خريجي المركز بحضور الدكتور طلعت حجاج عميد المعهد الثقافي بمحرم بك ، الدكتور محمد سلام عميد المركز الثقافي بالعجمي الشيخ وسام علي كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية ، إيهاب البهي مدير المركز الثقافي بمحرم بك، رجب سليم مدير المركز الثقافي بالعجمى.