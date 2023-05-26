وزير مالية بريطانيا يدعم بنك إنجلترا لرفع الفائدة للمرة الـ 13

كتبت : نهال أبو السعود

قال وزبر المالية البريطاني جيريمي هانت إنه سيدعم المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا ، حتى لو كانوا يخاطرون بإغراق المملكة المتحدة في الركود ، من أجل مكافحة التضخم المرتفع.

تأتي تعليقات وزير المالية بعد أن أظهرت الأرقام هذا الأسبوع أن التضخم السنوي في أبريل كان أعلى من المتوقع عند 8.7%، ما رفع احتمالية رفع سعر الفائدة الثالث عشر من قبل بنك إنجلترا، تتوقع الأسواق أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 5.5% بحلول نهاية العام، مما يضع مزيد من الضغط على المقترضين وسوق الإسكان.

قال جيريمي هانت لشبكة سكاي نيوز: "نعم ، لأنه في النهاية ، التضخم هو مصدر عدم الاستقرار. وإذا أردنا تحقيق الرخاء ، وتنمية الاقتصاد، وتقليل مخاطر الركود ، فعلينا دعم بنك إنجلترا في القرارات الصعبة التي يتخذونها "، عندما سئل عما اذا كان يوافق مع اتخاذ البنك المركزي كل ما هو مطلوب لخفض التضخم في بريطانيا حتى لو كان سيتسبب في ركود.

وقال إنه على الرغم من أن القرار ليس سهلا، إلا أنه بعث بالرسالة الصحيحة إلى الأسواق العالمية: "يجب أن أفعل شيئًا آخر ، وهو التأكد من القرارات التي أتخذها ، قرارات صعبة للغاية ، لموازنة الدفاتر بحيث يمكن للأسواق ، والعالم أن يرى أن بريطانيا هي الدولة التي تدفع ثمنها - كل هذه الأمور تعني أن السياسة النقدية في بنك إنجلترا والسياسة المالية من قبل وزير المالية متوائمتان".

وقال هانت إن التضخم لن ينخفض بدون تحديد وتنسيق من قبل بنك إنجلترا ووزارة الخزانة.