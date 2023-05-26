وزير المالية يكشف أهم محاور قانون رسوم تنمية موارد الدولة.. إنفوجراف

• تعديلات "رسم تنمية موارد الدولة" لا تمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين

• لا صحة لزيادة الرسوم على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات

• لا زيادة فى رسوم مغادرة السياح الأجانب و50 جنيهًا فقط زيادة فى رسوم المغادرة للمصريين

• تعديلات ضريبة الملاهى شملت بعض الأنشطة المعدة للتسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو من جنيه إلى 20 جنيهًا

• حوافز جديدة للممولين فى تعديلات قانون الضريبة على الدخل

• حافز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا.. للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية

• محاسبة ضريبية مُبسطة لأى مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

• زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 50% إلى 36 ألف جنيه سنويًا.. تحقيقًا للعدالة الاجتماعية

• مكافأة لا تتجاوز 10% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأى مواطن يساعد فى الكشف عن حالات التهرب الضريبى