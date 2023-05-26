وزير المالية يكشف أهم محاور قانون رسوم تنمية موارد الدولة.. إنفوجراف

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، موضحًا أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والعطور "البرفانات".
وزير المالية
• تعديلات "رسم تنمية موارد الدولة" لا تمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين
• لا صحة لزيادة الرسوم على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات
• لا زيادة فى رسوم مغادرة السياح الأجانب و50 جنيهًا فقط زيادة فى رسوم المغادرة للمصريين
• تعديلات ضريبة الملاهى شملت بعض الأنشطة المعدة للتسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو من جنيه إلى 20 جنيهًا
• حوافز جديدة للممولين فى تعديلات قانون الضريبة على الدخل
• حافز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا.. للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية
• محاسبة ضريبية مُبسطة لأى مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
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