اليوم السابع
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نقيب الاجتماعيين يُطالب بإنشاء مركز بحوث لرصد الظواهر الحديثة بالمجتمع

الجمعة، 26 مايو 2023 08:00 ص
نقيب الاجتماعيين يُطالب بإنشاء مركز بحوث لرصد الظواهر الحديثة بالمجتمع عبدالحميد زيد نقيب عام الاجتماعيين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، إن النقابة أعدت رؤية تم تقديمها لمجلس إدارة الحوار الوطنى، تتضمن العديد من المحاور لخدمة الاجتماعيين والمجتمع كاملا، موضحا أن أبرز ما جاء بها، هو:
 
1- إنشاء مركز بحوث ودراسات اجتماعية لرصد الظواهر الحديثة بالمجتمع وتنمية مهارات العاملين بالخدمة الاجتماعية.
 
2- إنشاء مركز استشاري من نقابة الاجتماعيين والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ترفع له كافة المشكلات المجتمعية وبحث طرق حلها.
 
3- نشر القوافل الاجتماعية أسوة بالقوافل الطبية في الأحياء والقرى لرفع الوعي لدى الأسرة المصرية.
 
4- ضم خبراء اجتماعيين للمجلس القومي للسكان لبحث الحد من الزيادة السكانية والتوزيع السكاني على أرض الجمهورية.
 
5-  فتح حوار مجتمعي حول القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل لتحقيق السلم العام.
 
6-  تحديث قوانين تراخيص مزاولة المهنة لكافة المهن النقابية بما يحقق مسئولية النقابات عم ممارس المهنة.
 
7- إنشاء لجان محلية بالأحياء والقرى تشرف على تمويل المشروعات الصغيرة وتنمية الأسرة المصرية بما يحقق حياة كريمة لها.
 
8-  البت في الجرائم المجتمعية والتي تكون رأي عام في مدة لا تزيد عن شهر لخلق ردع وضبط اجتماعي في المجتمع.
 
9-  اعتبار النقابات المهنية والمجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة والسكان وخلافه، مجالس استشارية ولها حق الضبطية القضائية.
 
10- إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني من النقابات وجمعيات ومؤسسات للعمل دون معوقات إدارية أو بيروقراطية بما يحقق تكامل الخدمة للمواطنين.
 
 
 

نقيب الاجتماعيين

عبد الحميد زيد

الحوار الوطنى

قانون مزاولة مهنة الاجتماع

النقابات المهنية



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