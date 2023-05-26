معاينة حريق مخزن بلاستيك فى كرداسة لحصر الخسائر

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمخزن اشتعل به حريق في كرداسة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، كما تم الاستماع لأقوال مالك المخزن والعاملين به، لكشف ملابسات الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بمخزن في كرداسة، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بمخزن بلاستيك، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.