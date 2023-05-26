اليوم السابع
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الجمعة، 26 مايو 2023 07:32 م
أكرم القصاص
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مصرع 3 مهاجرين وفقدان 12 آخرين إثر انقلاب قارب قبالة جزيرة ميكونوس اليونانية

الجمعة، 26 مايو 2023 07:08 م
مصرع 3 مهاجرين وفقدان 12 آخرين إثر انقلاب قارب قبالة جزيرة ميكونوس اليونانية مهاجرين - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مسؤولون يونانيون اليوم الجمعة، مصرع 3 أشخاص وفقدان ما يصل إلى 12 شخصا عقب انقلاب قارب كان يحمل على متنه مهاجرين غير شرعيين بالقرب من جزيرة "ميكونوس" اليونانية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أنه تم إطلاق عملية بحث بعد أن رصدت السلطات اليونانية شخصين - فلسطيني وسوري - تمكنا من السباحة إلى الصخور القريبة من الشاطئ، موضحة أن طائرتين مروحيتين وسفنا تابعة لخفر السواحل وسفنا خاصة تشارك في عملية البحث.

وبعد عدة ساعات من إطلاق عملية البحث، تمكنت السلطات من انتشال جثث امرأتين ورجل من البحر.

من جهته، أوضح المتحدث باسم خفر السواحل اليوناني نيكوس كوكالاس أن الحادث وقع في بحر إيجه في حوالي الساعة (6 صباحا) قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة ميكونوس.

 


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