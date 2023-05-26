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مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

الجمعة، 26 مايو 2023 02:51 م
مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى شخص مصرعه، اليوم، الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق "قنا_سوهاج" الصحراوي، ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "قنا_سوهاج" الصحراوي، وتبين مصرع كامل محمد، 45 عاما، موظف، فيما تم الدفع بسيارة إسعاف من قبل مرفق إسعاف قنا لنقل الجثة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى في انتظار التصاريح اللازمة للدفن.

 


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