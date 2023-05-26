مصرع شخص غرقا أثناء الاستحمام فى مياه "البحر الصغير" بالدقهلية

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير البحث الجنائي، بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من أهالي قرية برمبال الجديدة بمصرع شخص غرقاً داخل مياه البحر الصغير.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منية النصر، برفقة قوات الانقاذ النهري وسيارة الاسعاف، الي مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع محمد عادل منصور، 26 عاماً، مقيم بقرية برمبال الجديدة، غرقاً أثناء الإستحمام في مياة البحر الصغير.

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى منية النصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم تحويله للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.