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مصرع شخصين فى انقلاب تروسيكل بالمنيا

الجمعة، 26 مايو 2023 10:38 ص
مصرع شخصين فى انقلاب تروسيكل بالمنيا أرشيفية - اسعاف
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقى  شخصان مصرعهما فى حادث انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية داخل ترعة بطريق قرية أبو سيدهم التابعة لمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.
 
تلقت الأجهزة الأمنية  بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، داخل ترعة الرفع بقرية أبو سيدهم التابعة للوحدة المحلية بشوشة في غرب مركز سمالوط.
 
بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الاسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن مصرع كلا من: حسن عبد الرحمن علي 47 عاما، مزارع، وأبنه علي 19 عاما، طالب، يقيمان في قرية شوشة بمركز سمالوط.
 
وقد تمكن أهالي قرية أبو سيدهم من انتشال الجثيتن من داخل الترعة وجري نقلهما إلي مشرحة مستشفي سمالوط النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.
 

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