مصرع ربة منزل سقطت فى بئر أسانسير داخل مستشفى خاص بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقيت ربة منزل مصرعها بمركز السادات بمحافظة المنوفية، عقب سقوطها من الطابق الثالث في بئر أسانسير بمستشفى خاص.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارًا من العقيد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات، بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول ربة منزل مقيمة دائرة المركز مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وتوفيت متأثرة بإصابتها.

بالإنتقال والفحص تبين مصرع أ، ع،ط 56 عام مقيمة دائرة مركز السادات متأثرة بإصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وبسؤال أهليتها قرروا أنه أثناء تواجدها بإحدى المستشفيات الخاصة التخصصية فتحت باب الأسانسير لنزول من الطابق الثالث، وتبين عدم تواجده فاختل توازنها وسقطت ما أدى إلى حدوث الحادث ووفاتها، مؤكدين على أن الأسانسير كان متواجد في الدور الأرضي.

وبسؤال إحدى الممرضات وعامل الأسناسير أكدا الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.