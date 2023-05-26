مد فترة تلقى طلبات المشاركة بمعرض الابتكارات بجامعة بنها حتى 30 يونيو

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها، عن مد فترة التقدم لاستقبال المشاركة بمعرض الابتكارات الثاني بجامعة بنها 2023 "أيادي مصرية"، حتى نهاية شهر يونيو المقبل، لتنتهي يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023، على أن يقام المعرض في يوم الإثنين الموافق 10 يوليو 2023، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكشف مركز الابتكارات وريادة الأعمال بجامعة بنها، أن القطاعات المفتوحة للمشاركة تتمثل في القطاع الهندسي (الروبوتات، الصناعات الجديدة والمتطورة، إحلال المنتجات المستوردة)، وقطاع البرمجيات وعلوم الحاسب (تطوير البرمجيات/ التطبيقات، الذكاء الاصطناعي)، والقطاع البيطري والزراعي (منتجات زراعية وحيوانية، الإعلان والإنتاج الداجني أو الحيواني)، والقطاع الصحي (مخرجات البحث العلمي القابلة للتصنيع والتسويق، وقطاع الصناعات المتنوعة (الملابس، المنتجات المنزلية، بدائل المنتجات المستورة)، موضحا أن الكليات المعنية هي كليات "الطب والتمريض والعلوم".

الجوائز

وأوضح المركز، أنه ستُمنح جوائز مالية لأفضل الابتكارات المقدمة من العارضين، حيث تحصل المراكز الثلاثة الأولى لكل قطاع على جوائز نقدية قيمتها، المركز الأول: 15 ألف جنيه، المركز الثاني: 10 آلاف جنيه، والمركز الثالث: 7 آلاف جنيه.

شروط الاشتراك بالمعرض

أما عن شروط الاشتراك بالمعرض فتقبل المشاركات في صور فردية أو فرق لا تتجاوز 5 أشخاص، موضحا أن المشاركة مفتوحة لجميع الجامعات المصرية "أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والموظفين"، وليس شرطًا وجود نموذج أولي للمشاركة، ولكن يُعَدُّ وجود نموذج أولي أفضلية للمنافسة، وتحجب المشاركات إذا كان الفرد الفريق حصل على جائزة أو دعم مالي على نفس الفكرة المقدمة مسبقا، كما تحجب أيضا الجوائز عن أي قطاع إذا كانت نسبة تقييمه أقل من 60%.