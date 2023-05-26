اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يجرى جولة تفقدية للمشروعات التنموية بمركز الشيخ زويد.. صور

الجمعة، 26 مايو 2023 04:28 م
محافظ شمال سيناء يجرى جولة تفقدية للمشروعات التنموية بمركز الشيخ زويد.. صور محافظ شمال سيناء يجرى جولة تفقدية يالشيخ زويد
شمال سيناء - محمد حسين

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أجري اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية في مركز ومدينة الشيخ زويد، في حضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، المحاسب سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد وعدد من القيادات التنفيذية ومشايخ القبائل والعواقل. 
 
وأكد المحافظ على اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف مدن المحافظة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.
 
وأشار المحافظ إلى تفقد عدد من الوحدات الصحية والطبية والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين الشيخ زويد، ومجلس مدينة الشيخ زويد، وعدد من الآبار الخاصة بالزراعة، والتى جرى تنفيذها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.
 
كما تفقد المحافظ عدد من القري العائدة، مؤكدا علي قيام مختلف مديريات الخدمات بتقديم كافة الخدمات للمواطنين خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والزراعة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات.
 
واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية الي مطالب المواطنين، موجها بتلبية تلك المطالب بالتنسيق مع مختلف الجهات، مؤكدا علي ان الاولوية الاولي خدمة المواطن السيناوي في مختلف القري والتجمعات خاصة العائدة.
 
وأدي المحافظ صلاة الجمعة في مسجد الظهير جنوب الشيخ زويد، حيث تناولت خطبة الجمعة موضوع فضائل الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم.
 
محافظ شمال سيناء يجرى جولة تفقدية يالشيخ زويد (1)
محافظ شمال سيناء يجرى جولة تفقدية يالشيخ زويد (1)

محافظ شمال سيناء يجرى جولة تفقدية يالشيخ زويد (2)
محافظ شمال سيناء يجرى جولة تفقدية يالشيخ زويد (2)

محافظ شمال سيناء يجرى جولة تفقدية يالشيخ زويد (3)
محافظ شمال سيناء يجرى جولة تفقدية يالشيخ زويد (3)

محافظ شمال سيناء يجرى جولة تفقدية يالشيخ زويد (4)
محافظ شمال سيناء يجرى جولة تفقدية يالشيخ زويد (4)

محافظ شمال سيناء يجرى جولة تفقدية يالشيخ زويد (5)
محافظ شمال سيناء يجرى جولة تفقدية يالشيخ زويد (5)
 
 

شمال سيناء

الشيخ زويد

قرية الظهير

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