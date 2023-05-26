مبادرة ابدأ: جمع بيانات المصانع المتعثرة في المحافظات لإعادة تشغيلها

كتبت أماني سمير

شاركت المبادرة الرئاسية " ابدأ "، فى الحوار الوطني بالمحور الاقتصادى فى لجنة الاستثمار، وناقشت تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات.

وتناولت مريم محمود مستشار رئيس مجلس الإدارة للدراسات الاقتصادية بشركة ابدأ لتنمية المشروعات، فى كلمتها العديد من النقاط، منها تعريف مبادرة "ابدأ" وأهدافها ومنها استهداف ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الصناعة، وافتتاح عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المستثمرين الأجانب على إعادة استثمار جزء من أرباحهم داخل مصر وتشجيع عدد من المستثمرين الأجانب على الاستثمار داخل مصر لأول مرة.

وكشفت عن دور محور "دعم الصناعة" فى دعم الصناعات المصرية المتعثرة من خلال جمع بيانات علي مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع الفريق الميداني لمبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى أهمية التدريب الفني من خلال تقديم برامج تدريب للعمال والفنيين وتطوير مراكز التدريب والمدارس الفنية.

تعد المبادرة الرئاسية "ابدأ" هى مسار للصناعة موازى للدور الرئيسي لوزارة التجارة والصناعة ولكنه غير مقيد بالروتين.