مبادرة ابدأ تناقش أهمية دور التعليم الفنى فى النهوض بالصناعة المصرية

كتبت أمانى سمير

شاركت المبادرة الرئاسية " ابدأ "، فى جلسة بعنوان "التعليم قبل الجامعي والتى تدور حول الفرص والتحديات التى تواجه التعليم التقني والفنى فى النهوض بالصناعة المصرية"، ضمن ملف التعليم بالمحور المجتمعي للحوار الوطنى

وناقشت الجلسة أهم التحديات التي تواجه التعليم الفنى والتقنى فى مصر، كما طرحت أهم التوصيات والحلول لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى التحدث عن دور المبادرة الرئاسية "ابدأ" فى تقديم تلك الحلول لقطاع التعليم الفنى والتقنى فى مصر.

تهتم مبادرة " إبدأ" بملف التعليم الفني، ولذا تعمل على إعداد قاعدة بيانات بالتخصصات المطلوبة بكل منطقة جغرافية، وذلك لربط أعداد المتدربين باحتياجات السوق المطلوبة، وفي الوقت نفسه إعداد وتجهيز مقرات لتدريب الشباب من خلال توفير أحدث الماكينات وبرامج التدريب المعتمدة دوليًا حتى يستطيع الخريجين العمل داخل وخارج مصر، وتعمل المبادرة على التعاون مع اتحاد الصناعت المصرية لجمع البيانات المطلوبة، وتحديد متطلبات الصناعة في كل محافظة.