لو عندك حساسية.. نصائح مهمة خلال تنظيف المنزل

كتبت نهير عبد النبى

يمكن أن يساعد التنظيف المنتظم للمنزل على التخلص من العديد من مسببات الحساسية، ويساعد فى تخفيف الأعراض، وحسب ما ذكره موقع webmd من المفيد معرفة بعض نصائح التنظيف وقد تؤدى الأخطاء الشائعة وغسل السجاد بالشامبو أو استخدام المنظفات المعطرة إلى تفاقم الحساسية وليس تحسينها.

فيما يلى بعض الطرق للحفاظ على نظافة منزلك والسيطرة على الحساسية

- نظف بالمكنسة الكهربائية مرة أو مرتين في الأسبوع وتأكد من أن مكنستك مزودة بفلتر، بعض المواد المسببة للحساسية صغيرة جدًا لدرجة أنها تمر عبر مرشح فراغ عادى وهذا يعني أنه في كل مرة يمكن أن تمتصها من الأرض وتطلقها في الهواء، حيث تستنشقها.

- تخلص من الفوضى يمكن أن تحبس أكوام الصناديق أو الملابس الغبار وتخفي المواد المسببة للحساسية مثل عث الغبار والصراصير.

- ارتدِ قناعًا عند التنظيف وعندما تنتهي من أعمالك المنزلية غادر المنزل لبضع ساعات، سيحد ذلك من تعرضك لمسببات الحساسية التي أطلقتها في الهواء.

- حافظ على الحمام خاليًا من العفن افرك البلاط بانتظام لا تنس ستارة الحمام أيضًا قد تتمكن من رميها في الغسالة.

- اغسل الملاءات أسبوعيًا في الماء الساخن وتأكد من أنها 130 درجة فهرنهايت على الأقل، وهي ساخنة بدرجة كافية لقتل عث الغبار إذا كان طفلك يعاني من الحساسية، فافعل الشيء نفسه مع أي حيوانات محشوة قابلة للغسل.

- لا تستخدم المنظفات المعطرة إذا كنت تعاني من الحساسية، يمكن أن تؤدي العطور الموجودة في المنظفات إلى ظهور الأعراض ابحث عن المنتجات الخالية من العطور بدلاً من ذلك.

- لا تجفف الغسيل في الهواء الملابس التي تترك بالخارج ستلتقط حبوب اللقاح والعفن استخدم مجفف الملابس بدلاً من ذلك.

- استخدم قطعة قماش مبللة عند التنظيف سوف يحبسون المواد المسببة للحساسية بدلاً من دفعها في الهواء.

- لا تغسل السجاد بالشامبو قد تتسبب الرطوبة المتبقية في نمو العفن أو زيادة عث الغبار.

- احصل على مفروشات خاصة، واستخدم أغطية واقية من الغبار على مرتبتك ووسائدك لإبعاد عث الغبار.

- تخلص من الستائر حيث إنها تحبس الغبار والمواد المسببة للحساسية قم بالتبديل إلى ظلال اللف.

- انزع الحذاء قبل الدخول إلى المنزل بهذه الطريقة لن يتم تعقب حبوب اللقاح أو أى محفزات أخرى.

- ابعد الحيوانات الأليفة عن غرفة النوم إنها طريقة أساسية لحماية نفسك من الوبر لا تدع الحيوانات الأليفة تنام على السرير أبدًا إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الحيوانات الأليفة .

- استخدم مكيف الهواء بدلاً من فتح النوافذ عندما يكون الجو حارًا، حيث يقوم مكيف الهواء بتصفية الهواء، ويمنع دخول الغبار والأوساخ وحبوب اللقاح والقوالب وغيرها من المحفزات.