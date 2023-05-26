للحوامل.. اعرفى أسباب الحموضة المعوية أثناء الحمل و7 نصائح لعلاجها

كتبت ميرفت رشاد

واحدة من أكثر المشاكل شيوعا التي تواجهها المرأة الحامل هي الحموضة المعوية، فالإحساس بالحرقان في الصدر والحلق مزعجًا ومؤلماً للغاية، خاصةً في الليل أو بعد الوجبات، على الرغم من عدم وجود سبب محدد للحموضة ، إلا أن بعض المتغيرات تساهم في نموها أولاً ، عندما يكبر الطفل ويحتل مساحة أكبر في البطن ، يمكن أن يضغط على المعدة ، مما يتسبب في ارتداد الحمض وحرقة المعدة، كما تعد التغيرات الهرمونية سبب نموذجي للحموضة أثناء الحمل، يمكن أن تؤدي زيادة مستويات البروجسترون إلى استرخاء العضلات التي تمنع حمض المعدة من الارتداد إلى المريء، وإليك نصائح لتتجنب الأمهات الحوامل الحموضة المعوية، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

ما الذي يسبب الحموضة المعوية أثناء الحمل؟



1. التغيرات الهرمونية



تؤدي زيادة مستويات الهرمونات ، وخاصة هرمون البروجسترون ، إلى إرخاء عضلات الجهاز الهضمي ، بما في ذلك العضلة العاصرة للمريء (LES) يسمح هذا الاسترخاء لحمض المعدة بالتدفق مرة أخرى إلى المريء ، مما يتسبب في حرقة المعدة.

2. زيادة الضغط على المعدة



مع تقدم الحمل ، يضغط الرحم المتنامي على المعدة ، مما قد يدفع حمض المعدة إلى الأعلى إلى المريء. يساهم هذا الضغط في ظهور أعراض حرقة المعدة.

3. قلة إفراغ المعدة



يمكن لهرمونات الحمل أيضًا إبطاء معدل إفراغ المعدة لمحتوياتها، يمكن أن يؤدي هذا التأخير في إفراغ المعدة إلى زيادة إنتاج الحمض وإطالة تعرض المريء لحمض المعدة ، مما يؤدي إلى حرقة المعدة.

4. العوامل الغذائية



يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة والمشروبات إلى تفاقم حرقة المعدة أثناء الحمل، وتشمل هذه الأطعمة الحارة أو الدهنية أو المقلية والفواكه الحمضية والشوكولاتة والكافيين والمشروبات الغازية والأطعمة الحمضية.

5. نمو الجنين



مع نمو الطفل ، يمكن للرحم المتوسع أن يدفع المعدة إلى الأعلى ، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالارتجاع الحمضي وحرقة المعدة.

6. عوامل الإجهاد والعاطفية



يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى تفاقم أعراض الحرقة، غالبًا ما يكون الحمل مصحوبًا بتغيرات عاطفية وزيادة مستويات التوتر ، مما قد يساهم في تطور أو تفاقم حرقة المعدة.





نصائح لتتجنب الأمهات الحوامل الحموضة المعوية:



1. الغذاء السليم



تجنب الأطعمة المحفزة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض حرقة المعدة، قد تشمل هذه الأطعمة الحارة أو الدهنية أو المقلية والفواكه الحمضية والشوكولاتة والكافيين والمشروبات الغازية والأطعمة الحمضية. اختر خيارات أخف وأقل تهيجًا ولطيفة على المعدة.

2. تناول الطعام ببطء وامضغ جيدا



خذ وقتًا كافيًا أثناء تناول الطعام وتأكد من مضغ الطعام جيدًا، يمكن أن يساعد تناول الطعام ببطء في منع الإفراط في تناول الطعام وتحسين عملية الهضم ، مما يقلل من احتمالية الإصابة بالحموضة المعوية.

3. ابق منتصبا بعد الوجبات



تجنب الاستلقاء أو الاتكاء بعد الأكل مباشرة، بدلاً من ذلك ، ابق في وضع مستقيم لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل بعد الوجبات، يساعد ذلك في الحفاظ على انخفاض أحماض المعدة ويقلل من فرص ارتداد الحمض.

4. النوم مع رفع الجزء العلوي من الجسم



ارفع الجزء العلوي من الجسم أثناء النوم عن طريق دعم الوسائد أو استخدام وسادة إسفينية الشكل، يمكن أن يساعد ذلك في منع عودة أحماض المعدة إلى المريء أثناء النوم.

5. ارتداء ملابس فضفاضة



يمكن أن تؤدي الملابس الضيقة ، خاصة حول البطن ، إلى الضغط على المعدة وتفاقم أعراض الحرقة، يُنصح باختيار الملابس الفضفاضة والمريحة التي لا تقيد البطن.

6. الترطيب المناسب



اشرب الكثير من الماء طوال اليوم للحفاظ على الترطيب المناسب،ومع ذلك ، تجنب شرب كميات كبيرة من السوائل أثناء تناول الطعام ، حيث يمكن أن يساهم ذلك في الشعور بالامتلاء ويزيد من خطر الإصابة بالحموضة المعوية.

7. إدارة الإجهاد



يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى تفاقم أعراض حرقة المعدة، الانخراط في أنشطة الحد من التوتر مثل التمارين الخفيفة أو تمارين التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا قبل الولادة للمساعدة في إدارة مستويات التوتر وتعزيز الاسترخاء.