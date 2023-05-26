كل ما تريد معرفته عن مصانع الإسكندرية للحراريات وطبيعة عملها فى 6 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

تعد مصانع الإسكندرية للحراريات من المصانع المتخصصة فى صناعات متخصصة ودقيقة، ومؤخرا تفقد الدكتور محمود عصمت ،وزير قطاع الأعمال العام ، مصانع شركة الإسكندرية للحراريات، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمحافظة الإسكندرية.

اعرف أحدث مستجدات تطوير المصانع فى 6 معلومات..

1- تضم المصانع خط إنتاج الحراريات المشكلة من سليكات الألومنيوم و الألومينا العالية والعازلة.

2- تتضمن خط إنتاج الحراريات غير المشكلة من الخرسانات والمونات الجافة والسائلة والكاولين المكلسن والنشط.

3- يمكنها تصميم وتنفيذ وتبطين وصيانة جميع أنواع الأفران الصناعية وأقسام الورش بما في ذلك التي تقوم بتصنيع قطع الغيار اللازمة لعمليات الصيانة.

4- سيتم إقامة خط إنتاج جديد لخام الكاولين بتكنولوجيا حديثة للتعامل معه وزيادة العائد الاقتصادى للطن من 15 إلى 100 دولار عند التصدير.

5- تصدر الشركة ما يقرب من 25% من إنتاجها إلى دول أوروبية وإفريقية وآسيوية.

6- تعتبر الشركة أحد الموردين الرئيسيين لمشروعات حياة كريمة في جميع المحافظات.